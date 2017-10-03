Во Владимирской области полицейские уничтожили более десяти тонн конопли

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Правоохранители уничтожили более десяти тонн дикорастущей конопли во Владимирской области в рамках операции "Мак-2017", сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В августе 2017 года в рамках второго этапа операции "Мак-2017"… в районе деревни Финеево выявлено поле дикорастущей конопли общей площадью около 30 гектаров, находящееся в собственности граждан РФ", — приводится комментарий Волк на сайте МВД РФ.

Волк добавила, что полицейские обязали владельцев участков уничтожить коноплю в течение десяти дней. Она подчеркнула, что только один из них самостоятельно ликвидировал посадки, на остальных участках растения уничтожили правоохранители совместно с членами организации "Антидилер" и МЧС. Отмечается, что из-за большого количества растений работы по уничтожению продолжались более пяти дней.

"Всего в ходе оперативно-профилактического мероприятия уничтожено более десяти тонн дикорастущей конопли", — добавила Волк.

Сообщается, что землевладельцы, не уничтожившие в срок заросли конопли, были привлечены к административной ответственности.