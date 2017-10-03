Экс-глава Челябинска обжаловал свой арест по делу о мошенничестве

ЧЕЛЯБИНСК, 3 окт – РИА Новости. Бывший глава администрации Челябинска Сергей Давыдов, обвиняемый в крупном мошенничестве и арестованный судом до конца ноября, обжаловал меру пресечения, сообщила РИА Новости во вторник консультант Центрального районного суда Челябинска Наталья Прохорова.

Региональное УФСБ России на основе собственных оперативных материалов с использованием материалов проверки контрольно-счетной палаты Челябинской области возбудило уголовное дело по статье "мошенничество". Дело возбуждено по факту хищения в 2012-2015 годах денежных средств в особо крупном размере у муниципального предприятия Челябинска, которое оказывало услуги в сфере ЖКХ. Местные СМИ сообщили, что на прошлой неделе в доме Давыдова проводились обыски.

В субботу суд удовлетворил ходатайство следователя УФСБ и арестовал Давыдова на два месяца — до 29 ноября.

"В Центральный районный суд Челябинска поступила апелляционная жалоба адвоката Сергея Давыдова на постановление райсуда об его аресте. В своей жалобе адвокат просит суд избрать Давыдову меру пресечения в виде домашнего ареста", — рассказала собеседница агентства. Она уточнила, что адвокат в жалобе указывает, что Давыдов не будет пытаться скрыться от следствия, не будет уничтожать доказательства по делу и оказывать давление на свидетелей.

Апелляционная жалоба будет направлена для рассмотрения в Челябинский областной суд в начале следующей недели, добавила Прохорова.

По данным УФСБ, Давыдову предъявлено обвинение в "мошенничестве в особо крупном размере", в настоящее время размер похищенных денежных средств устанавливается.