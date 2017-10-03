Жителя Архангельска осудили на 13 лет за истязание жены и пасынка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Суд приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Архангельска, регулярно избивавшего жену и ее шестилетнего сына, а также попытавшегося удушить мальчика подушкой, сообщает управление Следственного комитета РФ по по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Как установило следствие, в сентябре-октябре 2016 года 29-летний мужчина, будучи в нетрезвом виде, систематически избивал жену и пасынка, а 15 сентября 2016 года "на почве личных неприязненных отношений к пасынку с целью убийства положил мальчику на лицо подушку и стал его душить". Смерти ребенка удалось избежать благодаря его матери, которая зашла в комнату, отметили в СК.

Мужчина признан виновным по статьям "Истязание двух лиц, в том числе несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии" и "Покушение на убийство малолетнего", добавили в ведомстве.

"Приговором Октябрьского районного суда Архангельска ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу", — сообщили в СК.