В Кузбассе предотвратили изготовление партии наркотиков на 12 млн рублей

КЕМЕРОВО, 3 окт — РИА Новости. Кузбасские полицейские изъяли из незаконного оборота более 4,5 килограмма наркотического реагента, которого хватило бы на изготовление партии "синтетики" стоимостью 12 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главка МВД по Кемеровской области.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков при содействии экипажа ГИБДД задержали автомобиль, в котором находился 33-летний житель города Юрги, подозреваемый в приготовлении к сбыту крупной партии синтетического наркотика, отметили в МВД.

Позже выяснилось, что задержанный является курьером одного из крупных интернет-магазинов по продаже наркотиков. Мужчина занимался поставками запрещенных веществ из центральной части России на территорию Кузбасса и дальнейшим их бесконтактным сбытом, добавили в ведомстве.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов", санкции которой предусматривают до пожизненного лишения свободы, отметили в ведомстве.

Как уточнили в МВД, полицейские проводят дополнительные оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить других участников схемы поставок и сбыта наркотиков.