На заводе в Красноярске женщина погибла из-за упавшего на нее холодильника

КРАСНОЯРСК, 3 окт — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели сотрудницы красноярского завода холодильников "Бирюса"; женщину, по предварительным данным, зажало во время погрузки, и она задохнулась, сообщила официальный представитель ГСУ СК региона Ольга Дегидь.

"Оператор механизированных складов 55-летняя женщина самостоятельно проводила погрузку на напольный конвейер холодильников, при этом произошло нарушение укладки, повлекшее зажимание туловища и смерть работника. Предварительная причина смерти – асфиксия дыхательных путей", — сказала Дегидь.

По ее словам, в настоящее время по данному факту идет доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства и будет дана надлежащая оценка требованиям безопасности труда на производстве и законности действий ответственных за охрану труда.