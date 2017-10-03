Полиция опровергла данные о проверке против чиновника из ГУМВД Москвы

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Московская полиция опровергла слухи о проверке в отношении главы правового управления ГУМВД Москвы Марины Астаховой из-за подозрений в коррупции, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, Астахова 20 сентября была уволена со службы из органов внутренних дел по выслуге лет, дающей право на получение пенсии.

"ГУМВД России по городу Москве официально сообщает, что в отношении М. А. Астаховой не проводится каких-либо проверок", — говорится в заявлении.

СМИ сообщили, что Астахова якобы находится под проверкой из-за дела о растрате, которое заведено на заместителя начальника главка генерал-майора Александра Петрикова. Позже главк МВД РФ опроверг информацию о том, что в отношении Петрикова возбуждено уголовное дело.