Слушания по делу Улюкаева продолжатся в четверг

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в четверг, 5 октября, продолжит рассматривать дело экс-главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Согласно этим данным, обвиняемому и его семье принадлежат квартиры в Москве — 2-комнатные на Малой Лубянке и Воскресенской, 4-комнатная на улице Малая Бронная и 5-комнатная на Улофа Пальме.
Также у бывшего министра есть дом и участок в Раменском районе Подмосковья, дом и сельскохозяйственные земли в Смоленской области, дом и земельный участок в Ялте.
В списке гособвинителей также значатся Сечин и первый замглавы Минэнерго России Алексей Текслер. Даты их возможного вызова в суд неизвестны.
В свою очередь защита Улюкаева хочет допросить на процессе вице-премьера Аркадия Дворковича. По словам адвоката Тимофея Гриднева, защитники заявляли такое ходатайство еще на предварительных слушаниях, но суд им отказал.