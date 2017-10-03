Слушания по делу Улюкаева продолжатся в четверг

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы в четверг, 5 октября, продолжит рассматривать дело экс-главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Согласно этим данным, обвиняемому и его семье принадлежат квартиры в Москве — 2-комнатные на Малой Лубянке и Воскресенской, 4-комнатная на улице Малая Бронная и 5-комнатная на Улофа Пальме.

Также у бывшего министра есть дом и участок в Раменском районе Подмосковья, дом и сельскохозяйственные земли в Смоленской области, дом и земельный участок в Ялте.

Всего у обвинения заявлены 30 свидетелей. Суд уже допросил бывшего сотрудника ФСБ Олега Феоктистова, водителя Улюкаева, замглавы МЭР и руководителя Росимущества, гендиректора "ВЭБ Капитала", топ-менеджера "Роснефти" и некоторых других. Также прокурор огласил часть письменных материалов дела.

В списке гособвинителей также значатся Сечин и первый замглавы Минэнерго России Алексей Текслер. Даты их возможного вызова в суд неизвестны.

В свою очередь защита Улюкаева хочет допросить на процессе вице-премьера Аркадия Дворковича. По словам адвоката Тимофея Гриднева, защитники заявляли такое ходатайство еще на предварительных слушаниях, но суд им отказал.

Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии СК РФ, полученная экс-министром взятка была выплачена за ранее выданное министерством экономического развития заключение, позволившее "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".