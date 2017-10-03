СК возбудил дело против управделами правительства Алтайского края

БАРНАУЛ, 3 окт – РИА Новости. Следователи Алтайского края возбудили уголовное дело в отношении управляющего делами Администрации региона Алексея Белобородова, подозреваемого в превышение должностных полномочий, сообщает во вторник СК РФ по Алтайскому краю.

По данным ведомства, в 2016 году подозреваемый, выходя за пределы своих полномочий, без проведения конкурентных процедур, из средств краевого бюджета, выделенных на реализацию программы по совершенствованию в регионе государственного и муниципального управления, организовал заведомо незаконное приобретение для нужд подведомственного Управлению автохозяйства у единственного поставщика трех автомобилей иностранного производства общей стоимостью более 18 миллионов рублей.

"В результате указанных действий были существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в правительстве Алтайского края якобы прошли обыски в кабинете Белобородова. Позже РИА Новости эту информацию опровергли.