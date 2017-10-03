В Люберцах эвакуировали школу после сообщения о "минировании"

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. архивное фото

Кинолог с собакой после сообщения о минировании в Москве. архивное фото

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Порядка 400 человек эвакуировали из школы в Люберцах после сообщения о "минировании", сообщили РИА Новости в администрации городского округа со ссылкой на его главу Владимира Ружицкого.

"Около 12.00 поступил звонок о "минировании" школы. Эвакуированы порядка 400 человек", — сказал Ружицкий, отметив, что сейчас на месте работают кинологи.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, за это время были эвакуированы почти 630 тысяч человек в более чем 100 городах России. "Заминировано" было свыше 1,6 тысячи зданий, ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.