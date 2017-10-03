Обвинению разрешили не зачитывать полностью доказательства по делу Улюкаева

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Замоскворецкий суд столицы разрешил не оглашать полностью доказательства обвинения по делу экс-главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Мы намерены продолжить исследование письменных материалов дела", — сказал прокурор в суде. Адвокаты Улюкаева попросили оглашать документы полностью или хотя бы частично, а не просто перечислять их названия, как было раньше.

Судья отметила, что пока сторона обвинения представляет доказательства, она может делать это по своему усмотрению.

Накануне суд продолжил изучать письменные материалы дела. Среди документов, изъятых следователем в Росимуществе — проекты, определения об установлении цены на акции, отчет об оценке рыночной стоимости, информация о совещаниях, письма, резолюции, в том числе и подписанные Улюкаевым. Также прокурор огласил переписку о приватизации "Башнефти". Из нее следует, что на компанию, помимо "Роснефти", претендовали и другие фирмы. Так, заявки о заинтересованности в покупке акций подали компании "Татнефть", "Лукойл", Антипинский НПЗ, "Татнефтегаз".

Свои доказательства во вторник суду продолжит представлять сторона обвинения. Всего у нее заявлены 30 свидетелей, ранее суд уже допросил бывшего сотрудника ФСБ Олега Феоктистова, водителя Улюкаева, замглавы МЭР и руководителя Росимущества, гендиректора "ВЭБ Капитала", топ-менеджера "Роснефти" и некоторых других. Также прокурор огласил часть письменных материалов дела. В списке также значатся Сечин и первый замглавы Минэнерго России Алексей Текслер. Даты их возможного вызова в суд неизвестны.

Защита Улюкаева хочет допросить на процессе вице-премьера Аркадия Дворковича. По словам адвоката Тимофея Гриднева, защитники заявляли такое ходатайство еще на предварительных слушаниях, но суд им отказал. Улюкаеву грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии СК РФ, полученная экс-министром взятка была выплачена за ранее выданное министерством экономического развития заключение, позволившее "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".