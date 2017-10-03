РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт — РИА Новости. Адвокат соучастника убийства Героя России Магомеда Нурбагандова счел приговор своему подзащитному в 24 года колонии излишне суровым.

Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил Артура Бекболатова, обвиняемого в убийстве в Дагестане Нурбагандова, к 24 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

"Есть моменты, с которыми мы не согласны…, 24 года, думаю, это много. У нас есть 10 суток, чтобы решить, будем ли мы обжаловать приговор",- сказал адвокат подсудимого Артур Абасов. Он добавил, что, по его мнению, прокурор будет обжаловать приговор. "В ходе прений гособвинение просило пожизненное заключение для Бекболатова. Мы же просили минимально возможное наказание",- сказал он.

Как сообщал СК РФ, Артур Бекболатов и Азиз Джамалутдинов в 2016 году вступили в незаконное вооруженное формирование, а после — в банду под руководством Магомеда Халимбекова. По данным следствия, 10 июля они вместе с другими бандитами возле села Сергокала напали на пятерых отдыхающих и застрелили двух из них. Среди убитых был полицейский Магомед Нурбагандов и его брат Абдурашид.

По версии следствия, мотивом убийства была месть за профессиональную деятельность полицейского. Преступник, направив пистолет на Магомеда Нурбагандова, пытался заставить его сказать на камеру, чтобы его близкие ушли из правоохранительных органов. На это полицейский ответил, обращаясь к родственникам и знакомым: "Работайте, братья". После этих слов боевик застрелил Нурбагандова. Кроме того, Бекболатову вменялось участие в покушении на двух инспекторов ДПС Дагестана.

В ходе спецоперации силовикам удалось задержать Бекболатова и Джамалутдинова, остальные члены банды были ликвидированы. Позже дело в отношении Джамалутдинова было выделено в отдельное производство в связи с его полным признанием вины. В итоге Джамалутдинов получил 17 лет колонии.