РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 окт — РИА Новости. Адвокат соучастника убийства Героя России Магомеда Нурбагандова счел приговор своему подзащитному в 24 года колонии излишне суровым.
"Есть моменты, с которыми мы не согласны…, 24 года, думаю, это много. У нас есть 10 суток, чтобы решить, будем ли мы обжаловать приговор",- сказал адвокат подсудимого Артур Абасов. Он добавил, что, по его мнению, прокурор будет обжаловать приговор. "В ходе прений гособвинение просило пожизненное заключение для Бекболатова. Мы же просили минимально возможное наказание",- сказал он.
Как сообщал СК РФ, Артур Бекболатов и Азиз Джамалутдинов в 2016 году вступили в незаконное вооруженное формирование, а после — в банду под руководством Магомеда Халимбекова. По данным следствия, 10 июля они вместе с другими бандитами возле села Сергокала напали на пятерых отдыхающих и застрелили двух из них. Среди убитых был полицейский Магомед Нурбагандов и его брат Абдурашид.
В ходе спецоперации силовикам удалось задержать Бекболатова и Джамалутдинова, остальные члены банды были ликвидированы. Позже дело в отношении Джамалутдинова было выделено в отдельное производство в связи с его полным признанием вины. В итоге Джамалутдинов получил 17 лет колонии.