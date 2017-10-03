У задержанных жителей Ингушетии изъяли самодельные бомбы, сообщил источник

НАЛЬЧИК, 3 окт – РИА Новости. Двое жителей Ингушетии, у которых изъяли самодельные бомбы, готовили покушение на известного в регионе религиозного деятеля, имама одной из мечетей в Назрани – Хамзата Чумакова, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики.

Ранее ФСБ России сообщила, что в Ингушетии предотвращено покушение на религиозного проповедника, имя которого не называлось. По подозрению в подготовке покушения, по данным ведомства, задержаны двое мужчин, у них изъяты готовые к применению самодельные бомбы, а также взрывчатые вещества.

"По имеющейся информации, задержанные готовили покушение на Хамзата Чумакова — имама мечети, расположенной в Насыр-Кортовском административном округе Назрани", — сказал собеседник агентства.

Чумаков пользуется авторитетом в мусульманской среде республики, особенно у молодежи. Ранее на него уже было совершено два покушения. В 2010 году в результате подрыва автомобиля, в котором он ехал, имам получил тяжелые ранения и потерял ногу. В марте 2016 года, когда Чумаков выезжал из мечети, на дороге взорвался легковой автомобиль. В результате повреждения получили четыре человека, сам Чумаков не пострадал.