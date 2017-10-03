В Нижегородской области проверили около 200 объектов после звонков анонимов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт – РИА Новости. Около 200 объектов проверили сотрудники экстренных служб после анонимных звонков о "минировании" в Нижнем Новгороде и области, никаких угроз не обнаружено, сообщил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

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Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в понедельник около 10.00 мск поступили анонимные звонки о взрывных устройствах в нескольких школах города и ряде административных зданий, в том числе на территории нижегородского кремля, где находятся здания регионального правительства, администрации Нижнего Новгорода и законодательного собрания, а также на железнодорожном вокзале и аэропорту. Кроме того, местные СМИ, ссылаясь на источники, сообщали об эвакуации торговых центров и вузов.

"Правоохранительные структуры проверили все здания после анонимных звонков и не нашли никаких угроз", — заявил врио губернатора Глеб Никитин, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы и правительства региона.

По его словам, всего экстренными службами было отработано 194 объекта – школы, торговые центры, гостиницы, объекты культуры, точки общественного питания, административные здания, железнодорожные станции и аэропорт.

"В результате было задействовано сотни единиц техники, более двух тысяч человек личного состава ГУВД и других оперативных служб. Работы продолжались всю ночь. Это стало очередной проверкой, и выводы мы сделали", — отметил он.

Глава региона также поблагодарил нижегородцев за понимание и терпение, а сотрудников всех экстренных служб, а также владельцев зданий и руководителей учреждений — за оперативную и слаженную работу при эвакуации людей.