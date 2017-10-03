НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 окт – РИА Новости. Около 200 объектов проверили сотрудники экстренных служб после анонимных звонков о "минировании" в Нижнем Новгороде и области, никаких угроз не обнаружено, сообщил врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.
6.2%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
6.1%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
73.2%Узнал(а) о случившемся из новостей
14.5%Ничего не слышал(а) об эвакуации
"Правоохранительные структуры проверили все здания после анонимных звонков и не нашли никаких угроз", — заявил врио губернатора Глеб Никитин, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы и правительства региона.
По его словам, всего экстренными службами было отработано 194 объекта – школы, торговые центры, гостиницы, объекты культуры, точки общественного питания, административные здания, железнодорожные станции и аэропорт.
Глава региона также поблагодарил нижегородцев за понимание и терпение, а сотрудников всех экстренных служб, а также владельцев зданий и руководителей учреждений — за оперативную и слаженную работу при эвакуации людей.