Спортшкола в Югре заплатит 150 тысяч рублей мальчику за травму

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 окт — РИА Новости. Суд в ХМАО обязал муниципальную спортивную школу в городе Мегион выплатить 150 тысяч рублей в пользу ребенка, получившего травму на тренировке, сообщает окружная прокуратура.

Травму ноги на занятиях в местной ДЮСШ "Юность" шестилетний мальчик получил в марте, он лечился в больнице около двух месяцев.

Проверка прокуратуры показала, что в спортивной школе должным образом не обеспечивалась безопасность учащихся. Директору было внесено представление, а один из сотрудников школы привлечен к дисциплинарной ответственности.

"В интересах несовершеннолетнего в суд направлено исковое заявление о взыскании с образовательного учреждения морального вреда, причиненного несовершеннолетнему. По результатам рассмотрения иска в пользу несовершеннолетнего взыскано 150 тысяч рублей", — информирует надзорное ведомство.

Отдельное административное дело было возбуждено непосредственно в отношении учреждения, которое, как отмечается в сообщении, оштрафовано.