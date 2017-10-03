Спортшкола в Югре заплатит 150 тысяч рублей мальчику за травму

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 окт — РИА Новости. Суд в ХМАО обязал муниципальную спортивную школу в городе Мегион выплатить 150 тысяч рублей в пользу ребенка, получившего травму на тренировке, сообщает окружная прокуратура.
Проверка прокуратуры показала, что в спортивной школе должным образом не обеспечивалась безопасность учащихся. Директору было внесено представление, а один из сотрудников школы привлечен к дисциплинарной ответственности.
"В интересах несовершеннолетнего в суд направлено исковое заявление о взыскании с образовательного учреждения морального вреда, причиненного несовершеннолетнему. По результатам рассмотрения иска в пользу несовершеннолетнего взыскано 150 тысяч рублей", — информирует надзорное ведомство.
Отдельное административное дело было возбуждено непосредственно в отношении учреждения, которое, как отмечается в сообщении, оштрафовано.