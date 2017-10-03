У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,6

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в акватории Тихого океана у берегов Камчатки, сообщает во вторник краевой главк МЧС.

"По данным сайта службы срочных донесений города Обнинск, в акватории Тихого океана зафиксировано неощущаемое сейсмособытие. Его эпицентр находился в 42 километрах юго-восточнее села Крутоберегово Усть-Камчатского района, расстояние до береговой линии — 10 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,6", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что звонков в ЕДДС муниципальных образований от граждан не поступало. Угроза цунами не объявлялась.