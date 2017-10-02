В Москве избили водителя машины медслужбы

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Трое хулиганов, один из которых оказался сотрудником полиции, побили в Москве водителя машины медицинской службы и разбросали служебные документы, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Инцидент произошел 30 сентября вечером.

"В полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка на улице Белозерская. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что в салон медицинского автомобиля проникли трое неизвестных, нанесли телесные повреждения водителю и разбросали служебную документацию", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проверки полицейские предварительно выяснили, что одним из участников произошедшего был находившийся не на службе сотрудник ОМВД Хорошево-Мневники города Москвы.

"В случае подтверждения виновности сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание, а ряд его руководителей будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", — отметили в главке.

По факту произошедшего возбудили дело по статье 116 УК РФ о побоях.