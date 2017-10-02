СК проверяют данные о нападении на сотрудников скорой помощи в Москве

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Следователи проверяют информацию о нападении на сотрудников скорой помощи в Москве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным, которые получило следствие, нападение произошло еще в субботу на севере Москвы.

"Следствием получены сведения, что… вблизи жилых домов по Белозерской улице в Москве трое неизвестных мужчин напали на водителя скорой помощи и нанесли ему несколько ударов. Также из размещённого видео следует, что указанные лица нанесли удары по машине скорой, тем самым причинив повреждения спецтранспорту", — сказала Иванова.

По ее данным, сейчас устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, а также лица, совершившие данные действия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.