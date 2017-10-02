В Свердловской области во время тренировки утонул семилетний мальчик

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 окт – РИА Новости. Семилетний мальчик утонул во время тренировки по плаванию в Нижнем Тагиле, возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник СУ СК РФ по Свердловской области.

"Днем 2 октября в правоохранительные органы Дзержинского района города Нижнего Тагила поступило сообщение о гибели семилетнего мальчика, по предварительным сведениям, утонувшего на тренировке по плаванию", — сообщает ведомство.

Возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых сообщил РИА Новости, что трагедия "не имеет отношения к криминальным проявлениям", а собранные материалы уже переданы в областное СУ СК. Как добавил Горелых, ребенок воспитывался в благополучной семье, в этом году пошел в первый класс, его мать работает в школе, а отец – на УВЗ.