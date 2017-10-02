ФСБ разоблачила ячейку ИГ* в московском регионе, готовившую теракты

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В понедельник Федеральная служба безопасности РФ сообщила о пресечении деятельности глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в московском регионе, руководство которой осуществляли иностранные эмиссары. Установлено, что члены ячейки планировали совершить резонансные теракты в местах скопления людей и на транспорте. Все члены ячейки задержаны, их число не уточняется, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным источника в силовых структурах, двое задержанных жили в бытовках на стройке жилого комплекса в Москве, оба работали сторожами.

Ячейка раскрыта



Как сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ, в результате проведенных 30 сентября 2017 года оперативно-розыскных мероприятий на территории московского региона спецслужбой пресечена противоправная деятельность глубоко законспирированной ячейки международной террористической организации "Исламское государство*".

По данным ведомства, руководство террористической ячейкой осуществляли иностранные эмиссары. В ее деятельности участвовали граждане РФ из Северо-Кавказского региона, которые являются сторонниками насильственного объединения всех мусульман в целях создания так называемого "Всемирного исламского халифата". По данным ФСБ, в своей деятельности задержанные придерживались повышенных мер конспирации.

Отмечается, что в ходе проведенных мероприятий все члены ячейки задержаны. По данным ФСБ, в местах их проживания обнаружены и изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства большой мощности, два пистолета ПМ-9мм, две гранаты РГД-5, средства связи, а также другие предметы, необходимые для изготовления взрывных устройств.

В отношении задержанных решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступлений "Незаконное изготовление взрывчатых веществ…", "Организация деятельности террористической организации…". В интересах следствия данные о задержанных не разглашаются, их число не сообщается.

Планировались теракты



По данным ФСБ членами ячейки в сентябре 2017 года планировались к совершению резонансные террористические акты в форме взрывов в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры.

Как следует из опубликованного ФСБ РФ оперативного видео, боевики планировали взорвать в толпе бомбы, начиненные гвоздями. На видео показаны кадры задержания боевиков, обнаруженного у них оружия, самодельных взрывных устройств и их компонентов.

"Из этого делалось СВУ? Из этих предметов – гвозди, а?" — спрашивает оперативник одного из задержанных. Тот отвечает утвердительно.

Другой задержанный рассказал на камеру на нетвердом русском языке, что собирал бомбы вместе с другим подозреваемым. По словам подозреваемого, он работает рабочим на стройке.

Вели себя тихо



Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, двое участников ячейки оказались братьями, уроженцами Дагестана.

"Задержанные — два брата, оба уроженцы Дагестана. Одному из них 22 года, другому 19 лет", — сказал собеседник агентства.

По данным источника, задержанные жили в бытовках на стройке жилого комплекса "Фестиваль-парк" на Смольной улице, оба работали сторожами.

Сколько всего людей задержаны в результате спецоперации ФСБ — только ли эти двое или кто-то еще, источник уточнить затруднился. Как рассказал в понедельник РИА Новости сотрудник жилого комплекса, боевики практически не появлялись на объекте и избегали общения с местными работниками.

"Они вели себя тихо, старались не привлекать к себе внимания. Уходили куда-то в девять утра, возвращались ближе к ночи. Вели себя скрытно, ни с кем не общались. Тут за будкой, во дворах, есть турники и штанга, иногда занимались спортом. Недавно кто-то ограбил нашу бытовку, приходим к ним с претензией, в ответ услышали "мы днем не охраняем"", — сказал собеседник агентства.

*Террористическая организация, запрещена в России