В Петербурге осудили экс-полицейского с американским гражданством

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт — РИА Новости. Василеостровский районный суд Петербурга в понедельник приговорил к 2 годам колонии общего режима бывшего оперуполномоченного отдела полиции Сергея Кулакова, проходившего ранее службу в Вооруженных силах США и имеющего американское гражданство, за превышение должностных полномочий, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба городских судов.

По данным пресс-службы, Кулаков, находясь в должности старшего оперуполномоченного 16-го отдела и будучи допущенным до оперативно-розыскной деятельности, превысил должностные полномочия, склонив потерпевшую к участию в оперативном эксперименте, не имея на то законных оснований, что повлекло тяжкие последствия — потерпевшая была привлечена к уголовной ответственности.

"За преступление, предусмотренное ст. 286 ч. 3 п. "в" УК РФ (Превышение должностных полномочий) суд приговорил Кулакова к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с запретом на 2 года занимать должности на госслужбе. Кулаков взят под стражу в зале суда", — говорится в сообщении.

Кроме того, добавляет пресс-служба, Кулаков признан виновным в том, что получив гражданство другой страны в 2009 году, не подал в соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти уведомления о наличии гражданства иностранного государства, чем совершил преступление, предусмотренное статьей 330.2 УК РФ. Суд назначил по этой статье наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Ранее представитель ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщал РИА Новости о начале служебной проверки, так как согласно федеральному законодательству, сотрудник органов внутренних дел подлежит увольнению со службы в органах внутренних дел в связи с приобретением гражданства (подданства) иностранного государства.

Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что Кулаков продолжительное время до 2004 года работал в органах внутренних дел Петербурга. После этого Кулаков уволился, уехал в США, где получил американское гражданство. По данным источника, Кулаков служил в одном из подразделений воздушно-десантных войск армии США. Затем в 2009 году он по личным причинам вернулся обратно в Россию и каким-то образом снова попал в петербургскую полицию.

По данным СМИ, об американском прошлом Кулакова стало известно из его профиля в социальной сети MySpace, на которой изображен мужчина в форме 525-й бригады военной разведки, который очень похож на Кулакова.