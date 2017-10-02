У пилотов упавшего в Волгу самолета не было документов

САМАРА, 2 окт — РИА Новости. Пилоты самолета, упавшего в Волгу в Самаре, управляли воздушным судном без документов, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Легкомоторный самолет Borey упал в судовой ход акватории Волги в районе спуска Челюскинцев Октябрьского района Самары в понедельник в 11.00 мск. Два человека, находившиеся в момент падения в самолете, не пострадали. Судно отбуксировано спасателями на берег.

"Документов на воздушное судно, а также документов, дающих право на его пилотирование, на борту самолета и у его пилота не имеется. В рамках организованной прокурорской проверки… устанавливаются обстоятельства, причины и виновные в произошедшем", — говорится в сообщении.

Как отметили в надзорном ведомстве, уведомление о планируемом полете гидросамолета и маршруте полета в региональный орган ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" от организатора полета не поступало.

Ранее Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ сообщало, что, по версии следствия, пилот пытался совершить взлет с воды и левым винтом ударился о воду повредив фюзеляж. Спасатели не дали самолету затонуть. Однако, его винт прорезал носовую часть судна. В результате чего судно начало дрейфовать по течению.