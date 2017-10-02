Мосгорсуд признал незаконным запрет общения с женой главе "Седьмой студии"

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Мосгорсуд признал незаконным запрет следователя на общение гендиректора АНО "Седьмая студия" Юрия Итина с собственной женой, сообщили РИА Новости в суде.

Режиссер Кирилл Серебренников, экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский являются фигурантами дела о мошенничестве с госсредствами. В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия".

Итин находится под домашним арестом и по условиям меры пресечения ему запрещено общаться с участниками уголовного дела без письменного разрешения следователя. Следователь уже допросил в качестве свидетелей его жену и дочь, с которыми он вместе живет.

"Следователь, присвоив жене и дочери статус свидетелей по делу, вывел их из круга лиц, которые могут обеспечивать жизнедеятельность Итина, в том числе покупать для него продукты питания и предметы первой необходимости", — сказал в суде адвокат Светланы Итиной. По его словам, она обратилась к следователю за разрешением на общение с супругом, но тот не стал даже рассматривать ходатайство.

Отказ следователя адвокат обжаловал в Басманном суде Москвы, который признал его бездействие незаконным. Это решение оспорило министерство культуры, пользуясь статусом потерпевшего по делу. Но Мосгорсуд отклонил жалобу представителя ведомства, решение о признании бездействия незаконным вступило в силу. Теперь СК обязан рассмотреть ходатайство Итиной по существу.