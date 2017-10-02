Мосгорсуд оставил под арестом водителя сотрудника ФСБ по делу Захарченко

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о продлении до 8 декабря срока ареста водителю семьи сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, скрывающегося от преследования по делу полковника Дмитрия Захарченко, сообщил РИА Новости представитель пресс-службе суда.

"Решение о продлении срока ареста обвиняемому Виктору Клуженкову оставлено без изменения", — сказал собеседник агентства.

Клуженков арестован в рамках дела полковника Захарченко. Его обвиняют в пособничестве при посредничестве во взяточничестве.

Полковнику ФСБ Сенину вменяется посредничество в передаче взятки в 800 тысяч долларов от владельца ресторана "Ля Маре" полицейскому Дмитрию Захарченко. Следствие считает, что водитель семьи сотрудника ФСБ пособничал ему в этом.

Вину в инкриминируемом преступлении водитель не признает, утверждая, что с Захарченко не знаком.

Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в Следственный комитет РФ. При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.

Кроме того, по делу о коррупции арестован отец полковника Виктор Захарченко. Ему вменяется два эпизода пособничества в растрате денег банка "Московское ипотечное агентство" — якобы он был фиктивно трудоустроен в банк и за это время успел получить зарплату в 4 миллиона рублей. Вину ни отец, ни сын не признают.