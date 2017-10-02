В деле о расчленении женщины в Краснодаре мог появиться третий фигурант

КРАСНОДАР, 2 окт — РИА Новости. Третий подозреваемый, возможно, появился в громком деле об убийстве и расчленении женщины в Краснодаре, сообщил РИА Новости в понедельник адвокат Алексей Аванесян.

Как отметил юрист, он представляет интересы друга Дмитрия Бакшеева (одного из фигурантов этого дела), вместе с которым его подзащитный занимался ремонтом квартир.

"По словам моего подзащитного, ему не показывали постановление о возбуждении уголовного дела, но с него взяли подписку о невыезде. По некоторым данным, супруга Бакшеева Наталья дала на него показания, в связи с чем он может являться подозреваемым по делу об убийстве. С его слов, с ним проводили следственные действия", — рассказал адвокат.

Юрист добавил, что эту информацию ему ещё предстоит проверить, так как постановления о возбуждении уголовного дела он ещё не видел.

По утверждению адвоката, на его подзащитного оказывалось давление и того якобы заставили подписать бумагу, согласно которой мужчина напал на полицейского. В связи с этим он, по словам адвоката, в ночь на 25 сентября был арестован на 15 суток за административное правонарушение по статье 19.3 ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").

"Безусловно, я намерен обжаловать постановление о привлечении моего подзащитного к административной ответственности и постановление о проведении обысков в его доме. Также я намерен просить следователя официально допросить моего подзащитного в качестве свидетеля, подозреваемого либо обвиняемого — как он посчитает нужным", — пояснил адвокат.

Жалобу в прокуратуру Краснодарского края, в также заявление в адрес следователя он намерен направить сегодня до конца дня. Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.

Ранее следователи задержали супружескую пару, проживавшую в общежитии Краснодарского авиационного училища, по подозрению в расчленении человека и возможной причастности к другим преступлениям. По данным следствия, 8 сентября 35-летний житель Краснодара Б. и его супруга находились на заброшенной территории в районе улицы Гастелло в столице Кубани вместе с женщиной, с которой познакомились в этот же день. Как отмечает СК РФ, в процессе употребления спиртного между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина убил новую знакомую.

Ранее в СМИ и соцсетях распространилась информация о "супружеской паре каннибалов" из Краснодара, якобы похищавших и убивавших людей. Однако, как отмечали в местном управлении СК РФ, информация о массовых убийствах не подтверждается — в деле пока одно убийство, а подтвердить или опровергнуть факт каннибализма можно будет лишь после получения результатов экспертизы.