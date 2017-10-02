Суд продлил арест бывшего крымского вице-премьера по делу о взятке

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Киевский районный суд Симферополя в понедельник продлил срок содержания под стражей бывшего вице-премьера правительства Крыма Олега Казурина, обвиняемого в получении взятки, на два месяца до 3 декабря 2017 года, сообщается на сайте суда.

Казурин, исполнявший обязанности вице-премьера правительства и курировавший вопросы реализации ФЦП Крыма, был уволен из правительства в конце декабря прошлого года, а в середине февраля арестован по делу о взятке в 27 миллионов рублей.

"Срок содержания под стражей обвиняемого Казурина О.В. продлен на 02 месяца 00 суток, а всего до 09 месяцев 20 суток, то есть до 03 декабря 2017 года", — говорится в сообщении. Отмечается, что решение приятно по ходатайству старшего следователя управления СК по республике Крым.