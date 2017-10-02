Суд оставил под арестом фигуранта дела о несанкционированной акции в Москве

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до 18 октября ареста шестого фигуранта дела о несанкционированной акции в Москве 26 марта Дмитрия Борисова, обвиняемого в применении насилия в отношении представителей власти, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Апелляционная жалоба защиты Борисова на постановление Басманного районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей была отклонена, решение суда первой инстанции оставлено без изменений", — сказал РИА Новости представитель суда.

Ранее Басманный суд Москвы продлил арест Борисова до 18 октября.

Как полагает следствие, 26 марта в ходе несанкционированного митинга Борисов нанес два удара ногой по голове сотруднику полиции, находившемуся при исполнении должностных обязанностей.

Несанкционированная властями акция прошла 26 марта в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. По данным МВД, были задержаны около 500 человек. Через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом.