Госдума может в ноябре принять законопроекты о списках "авиадебоширов"

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Госдума может принять пакет законопроектов о "черных списках" авиапассажиров в третьем чтении в ноябре, сообщил председатель комитета нижней палаты по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Один из документов предполагает составление авиакомпаниями "чёрных списков" авиадебоширов, второй — позволяет авиаперевозчику не продавать билет на самолет гражданину, включенному в "черный список". В третьем проекте закона идёт речь о получении авиакомпаниями уведомлений о штрафах за дебош на борту самолёта.

"Я думаю, что в ноябре мы закончим всю эту историю ", — сказал Крашенинников на пресс-конференции в Москве.

Депутат напомнил, что соответствующие поправки будут внесены в КоАП, Гражданский и Воздушный кодексы.