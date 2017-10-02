Жителю Иркутской области грозит до 12 лет за похищение семиклассницы

ИРКУТСК, 2 окт – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Похищение заведомо несовершеннолетнего человека" в Ангарске, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области.

По данным следствия, 35-летний безработный житель Ангарска 29 сентября похитил 13-летнюю девочку и увез ее в лес.

"Следователями установлено, что мужчина насильно посадил в свой автомобиль семиклассницу и увез в неизвестном направлении. Высадив девочку в лесополосе, велел ей снять с себя одежду. Воспользовавшись моментом, когда злоумышленник отвлекся, девочке удалось сбежать", — говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали сотрудники ГИБДД в одном из гаражных кооперативов Ангарска. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, отметили в СК. Статья, по которой возбуждено уголовное дело — "Похищение заведомо несовершеннолетнего человека" — предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.