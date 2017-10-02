В Коми зафиксировали вспышку кишечной инфекции в детском саду

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт — РИА Новости. Вспышка острой кишечной инфекции зафиксирована в детском саду в городе Сосногорске в Коми, где заболели 27 воспитанников, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора.
В настоящее время восемь детей госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно по месту жительства.
Специалистами управления Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование, к настоящему времени проведено эпидобследование помещений детского сада, отобраны пробы для проведения необходимых исследований. С 30 сентября в детском саду введен карантин.
"В помещении столовой, групповых ячейках и местах общего пользования специализированной службой проведена заключительная дезинфекция. В адрес Сосногорской центральной районной больницы и детского сада №10 компенсирующего вида направлены предписания о проведении дополнительных санитарно–эпидемиологических мероприятий", — добавили в ведомстве.