В Коми зафиксировали вспышку кишечной инфекции в детском саду

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт — РИА Новости. Вспышка острой кишечной инфекции зафиксирована в детском саду в городе Сосногорске в Коми, где заболели 27 воспитанников, сообщило республиканское управление Роспотребнадзора.

"Управление Роспотребнадзора по республике Коми информирует о регистрации случаев групповой заболеваемости острой кишечной инфекцией среди детей МБДОУ "Детский сад №10 компенсирующего вида" города Сосногорск. В период с 29 сентября по 1 октября зарегистрировано 27 случаев заболеваний детей с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция", — говорится в сообщении.

В настоящее время восемь детей госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно по месту жительства.

Специалистами управления Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование, к настоящему времени проведено эпидобследование помещений детского сада, отобраны пробы для проведения необходимых исследований. С 30 сентября в детском саду введен карантин.

"В помещении столовой, групповых ячейках и местах общего пользования специализированной службой проведена заключительная дезинфекция. В адрес Сосногорской центральной районной больницы и детского сада №10 компенсирующего вида направлены предписания о проведении дополнительных санитарно–эпидемиологических мероприятий", — добавили в ведомстве.