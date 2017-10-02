Часть жителей Новокузнецка осталась без связи из-за похищенного кабеля

КЕМЕРОВО, 2 окт — РИА Новости. Кузбасские полицейские задержали в Новокузнецке трех злоумышленников, которых подозревают в 20 кражах телефонного кабеля, из-за чего часть горожан осталась без связи, сообщили РИА Новости в понедельник в региональном главке МВД.

Правоохранители узнали об инциденте от представителя телекоммуникационной компании, отметили в ведомстве. По словам заявителя, неизвестные похитили кабель, оставив тем самым без телефонной связи часть горожан. Сотрудникам полиции удалось найти подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых местных жителей 30 и 33 лет и их 37-летняя знакомая.

"Сотрудники уголовного розыска задержали их с поличным во время совершения очередного преступления. Полицейские установили причастность задержанных к совершению 20 аналогичных преступлений. Общая сумма причиненного ущерба составила около 500 тысяч рублей. Похищенный кабель подельники сдавали в пункт приема металла, выручив около 50 тысяч рублей", — сообщили в ГУМВД.

Задержанные стали фигурантами уголовного дела по статье "Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору", добавили в полиции. Максимальная санкция этой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.