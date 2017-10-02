Судья пригрозила выгнать скучающих на процессе по делу Улюкаева журналистов

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Судья в понедельник пригрозила удалить из зала суда журналистов, бурно отреагировавших на скучное, на их взгляд, заседание по делу экс-министра Алексея Улюкаева, передает корреспондент РИА Новости.

В начале заседания, когда прокурор объявил, что никаких допросов свидетелей сегодня не планируется, из зала раздался разочарованный возглас нескольких работников СМИ. Возглас был настолько громким, что обратил на себя внимание судьи Ларисы Семеновой – она пригрозила вообще удалить всю прессу из зала, если журналисты не будут вести себя подобающе.

Это возымело эффект – журналисты успокоились и стали послушно внимать речи прокурора, который начал зачитывать множество документов о приватизации "Башнефти", изъятых следствием в Росимуществе.

По версии СК РФ, экс-министр экономического развития получил от главы "Роснефти" Игоря Сечина 2 миллионов долларов взятки за ранее выданное министерством заключение, позволившее компании приобрести госпакет "Башнефти".

Улюкаеву грозит до 15 лет заключения, вину подсудимый не признает. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию.