На процессе по делу Улюкаева зачитали документы о приватизации "Башнефти"

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Прокурор по делу Алексея Улюкаева в понедельник зачитал в суде изъятые в Росимуществе документы о приватизации "Башнефти", передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.

Среди изъятых следствием документов — проекты определения об установлении цены на акции, отчет об оценке рыночной стоимости, информация о совещаниях, письма.

По версии СК РФ, экс-министр экономического развития получил от главы "Роснефти" Игоря Сечина 2 миллионов долларов взятки за ранее выданное министерством заключение, позволившее компании приобрести госпакет "Башнефти".

Улюкаеву грозит до 15 лет заключения, вину подсудимый не признает. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию.