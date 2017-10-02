МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Оперативники разоблачили в Московской области группировку из пяти человек, занимавшуюся изготовлением и распространением в ночных клубах наркотиков, ликвидирована нарколаборатория, производившая более пяти килограммов психотропных веществ в сутки, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, оперативники обнаружили и ликвидировали подпольную нарколабораторию, производившую, по оценкам экспертов, более 5 килограммов наркотиков и психотропных веществ в сутки. Установлено, что наркотики изготавливались "под заказ" в заранее определенных объемах, расчеты за готовые партии проводились с использованием электронных платежных систем.
Как отмечается, против задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет.