МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Оперативники разоблачили в Московской области группировку из пяти человек, занимавшуюся изготовлением и распространением в ночных клубах наркотиков, ликвидирована нарколаборатория, производившая более пяти килограммов психотропных веществ в сутки, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с ОНК УВД по СЗАО ГУ МВД России по городу Москве и СЭБ ФСБ России проведена специальная операция по изобличению участников организованной группы, занимающихся незаконным изготовлением и распространением в ночных клубах города наркотического средства "МДМА" и психотропного вещества амфетамин", — сообщила Волк.

По ее словам, оперативники обнаружили и ликвидировали подпольную нарколабораторию, производившую, по оценкам экспертов, более 5 килограммов наркотиков и психотропных веществ в сутки. Установлено, что наркотики изготавливались "под заказ" в заранее определенных объемах, расчеты за готовые партии проводились с использованием электронных платежных систем.

Сотрудники полиции задержали пять активных участников группы, в их числе организатор наркобизнеса, бухгалтер и причастные к изготовлению и сбыту запрещенных веществ. По данным МВД, из незаконного оборота изъято около 3 килограммов метилендиоксиметамфетамина, свыше 1,5 килограмма амфетамина, более 300 килограммов прекурсоров и 60 единиц специального лабораторного оборудования.

Как отмечается, против задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере. Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет.