Депутат прокомментировал ликвидацию ячеек "Таблиги Джамаат"* в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Деятельности экстремистских религиозных группировок необходимо положить конец, даже если для этого потребуются жесткие методы, всю эту "червоточину" нужно "топором отделить от наших корней", заявил РИА Новости заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
"В Крыму будет положен конец всем этим вредоносным экстремистским религиозным организациям, привнесенным на полуостров извне и призванным разрушить единство крымско-татарского народа. Деятельность экстремистских группировок нужно пресекать на корню, потому что для крымских татар это путь к спасению и единству народа", — сказал Бальбек.
Он заявил, что полностью разделяет старую истину "если усыхает ветка — отруби ее, чтоб не усохла вся лоза".
"Поэтому мое глубокое убеждение — всю эту червоточину нужно рубанком или топором отделить от наших корней, даже если для этого потребуются жесткие методы", — сказал парламентарий.
Деятельность "Таблиги Джамаат"* в России запрещена в 2009 году. Верховный суд РФ постановил, что деятельность религиозного объединения направлена на "нарушение территориальной целостности РФ и дискриминацию граждан России по религиозному признаку, а также оказание поддержки международным террористическим организациям".
Фундаменталистская организация называет своей целью пропаганду возврата к модели поведения, принятой в раннем исламе, и неоднократно обвинялась в связях с террористическими группировками. По данным открытых источников, большинство сторонников "Таблиги Джамаат"* проживают в Южной Азии.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.