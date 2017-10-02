Депутат прокомментировал ликвидацию ячеек "Таблиги Джамаат"* в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт — РИА Новости. Деятельности экстремистских религиозных группировок необходимо положить конец, даже если для этого потребуются жесткие методы, всю эту "червоточину" нужно "топором отделить от наших корней", заявил РИА Новости заместитель главы комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

Крымское управление ФСБ сообщило в понедельник, что в Крыму пресечена деятельность ячейки запрещенной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Организация деятельности экстремистской организации", которая предполагает длительные сроки заключения.

"В Крыму будет положен конец всем этим вредоносным экстремистским религиозным организациям, привнесенным на полуостров извне и призванным разрушить единство крымско-татарского народа. Деятельность экстремистских группировок нужно пресекать на корню, потому что для крымских татар это путь к спасению и единству народа", — сказал Бальбек.

Он заявил, что полностью разделяет старую истину "если усыхает ветка — отруби ее, чтоб не усохла вся лоза".

"Поэтому мое глубокое убеждение — всю эту червоточину нужно рубанком или топором отделить от наших корней, даже если для этого потребуются жесткие методы", — сказал парламентарий.

Депутат добавил, что среди мусульман Крыма необходимо вести разъяснительную работу, чтобы они не попадали под влияние "волков в овечьей шкуре".

Деятельность "Таблиги Джамаат"* в России запрещена в 2009 году. Верховный суд РФ постановил, что деятельность религиозного объединения направлена на "нарушение территориальной целостности РФ и дискриминацию граждан России по религиозному признаку, а также оказание поддержки международным террористическим организациям".

Фундаменталистская организация называет своей целью пропаганду возврата к модели поведения, принятой в раннем исламе, и неоднократно обвинялась в связях с террористическими группировками. По данным открытых источников, большинство сторонников "Таблиги Джамаат"* проживают в Южной Азии.