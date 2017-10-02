Приговор двум молодым людям, убившим подростка в Заполярье, оставили в силе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт — РИА Новости. Верховный суд РФ оставил без изменения приговор в отношении девушки и молодого человека, осужденных за жестокое убийство подростка в Мурманской области, сообщает региональная прокуратура.

Ранее сообщалось, что убийство 15-летнего подростка в Коле в марте 2016 года стало резонансным для всего региона. Тело школьника со множественными ножевыми ранениями было найдено в подъезде его дома. По подозрению в преступлении задержали знакомую убитого и ее приятеля. Следствие и суд установили, что злоумышленник со своей 15-летней знакомой, находясь на лестничной площадке подъезда одного из домов в городе Кола, под предлогом старой обиды, развязали словесную ссору с подростком. Совместно двумя ножами нанесли удары по голове и телу подростка, который от полученных ранений скончался на месте.

Мурманский областной суд в июне 2017 года приговорил девушку к 8 годам лишения свободы в воспитательной колонии, ее друга — к 14 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

"Осужденные обжаловали приговор и просили Верховный Суд Российской Федерации их оправдать. Однако суд высшей инстанции согласился с позицией прокуратуры области и признал приговор законным и обоснованным", — говорится в сообщении.