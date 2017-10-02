При взрыве газового баллона на Кубани погиб один человек

КРАСНОДАР, 2 окт, РИА Новости. Проверка проводится на Кубани по факту гибели мужчины и госпитализации трех человек, в том числе двух детей, с термическими ожогами после взрыва газового баллона, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

"Новокубанским межрайонным следственным отделом краевого управления СКР проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины и госпитализации трех человек с термическими ожогами из частного домовладения в станице Попутной Отрадненского района", — говорится в сообщении.

По предварительным данным ведомства, рано утром в понедельник в доме по улице Красной станицы Попутной произошел взрыв газового баллона. Как отмечает СУСК, в результате происшествия проживавшая в доме женщина и двое ее детей 6 и 17 лет получили термические ожоги тела различной степени, пострадавшие доставлены в больницу. Двадцатисемилетний брат пострадавшей скончался на месте, добавили в ведомстве.

Отмечается, что следователь устанавливает причины произошедшего, будут проверены версии, такие, как неисправности газового баллона и нарушение правил техники безопасности.