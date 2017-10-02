При взрыве газового баллона на Кубани погиб один человек

КРАСНОДАР, 2 окт, РИА Новости. Проверка проводится на Кубани по факту гибели мужчины и госпитализации трех человек, в том числе двух детей, с термическими ожогами после взрыва газового баллона, сообщила старший помощник руководителя СУСК России по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.
По предварительным данным ведомства, рано утром в понедельник в доме по улице Красной станицы Попутной произошел взрыв газового баллона. Как отмечает СУСК, в результате происшествия проживавшая в доме женщина и двое ее детей 6 и 17 лет получили термические ожоги тела различной степени, пострадавшие доставлены в больницу. Двадцатисемилетний брат пострадавшей скончался на месте, добавили в ведомстве.
Отмечается, что следователь устанавливает причины произошедшего, будут проверены версии, такие, как неисправности газового баллона и нарушение правил техники безопасности.