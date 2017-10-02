Комиссия Росавиации разберет аварию с Ан-148 компании "Ангара"

ИРКУТСК, 2 окт — РИА Новости. Комиссия Росавиации в понедельник приступает к разбору аварийной ситуации с самолетом иркутской авиакомпании "Ангара", который из-за неполадок с двигателем 30 сентября совершил аварийную посадку в Талакане, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы группы компаний "Истлэнд", в которую входит "Ангара".

Ранее сообщалось, что пассажиры взлетевшего самолета Ан-148 авиакомпании "Ангара" сняли видео, на котором видно пламя, вылетающее из правой турбины.

"После вылета из аэропорта назначения датчики показали неисправность двигателя. Пилоты вернулись в аэропорт города Талакана и благополучно приземлились. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал", — сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы, возгорания двигателя не было. "Была неполадка, а какая — выяснит комиссия. Она начала работать с сегодняшнего дня", — добавил представитель пресс-службы. Он уточнил, что самолет в настоящее время находится в аэропорту Талакана. В ближайшее время его отправят в Иркутск.

Ан-148 следовал по маршруту Талакан-Иркутск. Борт рассчитан на 75 пассажиров. После нескольких часов ожидания в аэропорту города Талакана всех пассажиров забрал резервный борт и доставил в Иркутск. В комиссию, которая 2 октября приступает к рассмотрению произошедшей аварийной ситуации, входят представители Росавиации и авиакомпании "Ангара".