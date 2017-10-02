В Приморье арестовали сельчанина, пытавшегося высушить центнер марихуаны

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт — РИА Новости. Суд в Приморье арестовал сельчанина, пытавшегося высушить свыше центнера марихуаны, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"В окрестностях села Новоселище Ханкайского района обнаружено место, приспособленное для высушивания марихуаны, где местный житель хранил и осуществлял сушку растительного вещества, являющегося наркотическим средством — каннабис (марихуана)", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "согласно экспертным исследованиям, вес обнаруженного наркотического средства растительного происхождения составил более 129 килограммов".

"По факту незаконного оборота марихуаны в особо крупном размере возбуждено уголовное дело", — добавляется в сообщении. Ведомство поясняет, что подозреваемый в причастности к данному преступлению арестован.