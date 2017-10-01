У гостиницы "Москва" в центре столицы частично ограничено движение

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Движение автотранспорта в районе столичной гостиницы "Москва", где вечером в воскресенье произошло возгорание, частично ограничено из-за работы оперативных служб, сообщили РИА Новости в информационном центре городского департамента транспорта.

"Движение не перекрыто, оно ограничено по двум полосам в связи с работой оперативных служб. В сторону улицы Лубянка и Театрального проезда движение транспорта осуществляется свободно", — сказала собеседница агентства.

Возгорание произошло в системе вентиляции в торгово-развлекательном комплексе гостиницы "Москва" на площади 2 квадратных метра. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет.