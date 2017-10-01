Около 300 оперативных групп обследуют социально значимые объекты Якутска

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствой пожара на Якутской ГРЭС. 1 октября 2017

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствой пожара на Якутской ГРЭС. 1 октября 2017

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Около 300 оперативных межведомственных групп обследуют социально значимые объекты Якутска в связи с отключением электроэнергии, отопления и воды после аварии на Якутской ГРЭС, сообщается на сайте МЧС по республике.

Из-за аварии на Якутской ГРЭС в воскресенье без электричества и теплоснабжения остались более 300 тысяч жителей Якутска и пригорода. В результате аварии пострадал один работник компании. Прокуратура и следственный комитет проводят проверки. На настоящий момент электроснабжение части потребителей уже удалось восстановить.

"Для обследования социально значимых объектов, попавших в зону отключения, привлечены около 300 межведомственных оперативных групп, в том числе 15 оперативных групп от пожарно-спасательных гарнизонов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что запущены резервные источники питания во всех муниципальных районах, попавших под отключение. На данный момент в Якутске восстановлено энергоснабжение 85% потребителей.

"Всего задействовано сил и средств: 136 человек, 36 единиц техники, в том числе от МЧС 71 человек, 16 единиц техники", — добавили в ведомстве.

Якутская ГРЭС-2 (первая очередь) – один из четырех проектов инвестиционной программы "Русгидро" по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых в соответствии с указом президента РФ. Электрическая мощность первой очереди новой ГРЭС составит 193,4 МВт, тепловая мощность — 469 Гкал/ч (с учетом пиковой водогрейной котельной). Новая станция позволит заменить выбывающие мощности действующей Якутской ГРЭС, создать резерв мощности и повысить надежность энергоснабжения потребителей.