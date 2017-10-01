Полиция усилила патрулирование улиц Якутска после аварии на ГРЭС

ХАБАРОВСК, 1 окт — РИА Новости. Полиция переведена на усиленный режим работы после аварии на Якутской ГРЭС, обесточившей город Якутск и пригороды, сообщает муниципальное управление МВД России "Якутское".

Из-за аварии на Якутской ГРЭС в воскресенье без электричества и теплоснабжения остались более 300 тысяч жителей Якутска и пригорода. В результате аварии пострадал один работник компании. Прокуратура и следственный комитет проводят проверки. На настоящий момент электроснабжение части потребителей уже удалось восстановить.

"Весь личный состав полиции города переведен на усиленный режим несения службы. Все стратегически важные объекты взяты под охрану. Дополнительные наряды полиции патрулируют улицы во избежание противоправных действий", — говорится в сообщении.

Из-за аварии в городе не работали светофоры, дорожное движение регулируют инспекторы ГИБДД.

Полиция рекомендует жителям по возможности воздержаться от вечерних прогулок.