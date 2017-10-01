В Ленобласти погиб дельтапланерист

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту смерти молодого человека, погибшего при крушении самодельного мотодельтаплана в Ленинградской области, сообщает региональное управление СК РФ.
Следственные органы начали доследственную проверку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"В ходе проверки будут устанавливаться причины падения мотодельтаплана. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", — сообщает региональное управление СК РФ.