В Ленобласти погиб дельтапланерист

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту смерти молодого человека, погибшего при крушении самодельного мотодельтаплана в Ленинградской области, сообщает региональное управление СК РФ.

Тело дельтапланериста было обнаружено вечером 30 сентября рядом с одним из домов в селе Рождествено Гатчинского района Ленобласти. "Молодой человек взлетал с поля в селе Рождествено, мотодельтаплан был собран самостоятельно, кустарным способом", — говорится в сообщении.

Следственные органы начали доследственную проверку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

"В ходе проверки будут устанавливаться причины падения мотодельтаплана. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", — сообщает региональное управление СК РФ.