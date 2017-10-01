В Якутске частично восстановили электроснабжение после ЧП на ГРЭС

Жилые дома в одном из районов в Якутске во время пожара на Якутской ГРЭС. 1 октября 2017

Жилые дома в одном из районов в Якутске во время пожара на Якутской ГРЭС. 1 октября 2017

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение части потребителей в Якутске, которые ранее в воскресенье остались без света из-за аварии на ГРЭС, сообщает Минэнерго РФ.

Ранее в воскресенье ведомство сообщило, что в 10.06 мск на Якутской ГРЭС произошло возгорание в помещении с резервными турбинами. Пострадал один человек, он госпитализирован с ожогами. Без электроснабжения в Якутии оставались потребители мощностью 195 МВт (порядка 310 тысяч человек).

"Включены восемь дизель-генераторных установок, восстановлено электроснабжение части потребителей (25 МВт). Восстановлено электроснабжение части потребителей города Якутск (66 МВт)", — пишет ведомство.

В результате аварии полностью отключилась и сама Якутская ГРЭС, и Якутская ТЭЦ. Обе они являются филиалами "Якутскэнерго", которое входит в группу "Русгидро". Якутская ГРЭС начинает восстанавливать работу после пожара, уже включена установка мощностью 46 МВт.