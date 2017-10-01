В Якутске частично восстановили электроснабжение после ЧП на ГРЭС

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение части потребителей в Якутске, которые ранее в воскресенье остались без света из-за аварии на ГРЭС, сообщает Минэнерго РФ.
"Включены восемь дизель-генераторных установок, восстановлено электроснабжение части потребителей (25 МВт). Восстановлено электроснабжение части потребителей города Якутск (66 МВт)", — пишет ведомство.
В результате аварии полностью отключилась и сама Якутская ГРЭС, и Якутская ТЭЦ. Обе они являются филиалами "Якутскэнерго", которое входит в группу "Русгидро". Якутская ГРЭС начинает восстанавливать работу после пожара, уже включена установка мощностью 46 МВт.