Опубликовано видео пожара на Якутской ГРЭС

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В сети появилось видео пожара на Якутской ГРЭС, в результате которого без электричества остались 310 тысяч человек.
На кадрах, опубликованных в Instagram, видно, как пожарные заходят в задымленное здание, где их коллеги заливают водой первый этаж. При этом в соседнем помещении продолжает бушевать огонь.
Ранее сообщалось, что возгорание масла на ГРЭС вызвал технологический хлопок на трансформаторной подстанции.
Авария произошла в отдельно стоящем здании, где находится резервный источник питания. В результате аварии пострадал один человек, он был госпитализирован с ожогами.
Сейчас пожар потушен, а подача электричества частично восстановлена.