Опубликовано видео пожара на Якутской ГРЭС

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В сети появилось видео пожара на Якутской ГРЭС, в результате которого без электричества остались 310 тысяч человек.

На кадрах, опубликованных в Instagram, видно, как пожарные заходят в задымленное здание, где их коллеги заливают водой первый этаж. При этом в соседнем помещении продолжает бушевать огонь.

Публикация от Denis Olifirenko (@denis_olifirenko) Окт 1 2017 в 1:53 PDT

Ранее сообщалось, что возгорание масла на ГРЭС вызвал технологический хлопок на трансформаторной подстанции.

Авария произошла в отдельно стоящем здании, где находится резервный источник питания. В результате аварии пострадал один человек, он был госпитализирован с ожогами.

Сейчас пожар потушен, а подача электричества частично восстановлена.