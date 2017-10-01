В Якутске потребителей начали подключать к электроснабжению

Монтажники во время проведения неотложных работ. Архивное фото

Монтажники во время проведения неотложных работ. Архивное фото

ХАБАРОВСК, 1 окт — РИА Новости. Подача электроэнергии началась в Якутске, который в воскресенье остался без электричества из-за аварии на ГРЭС, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Якутскэнерго".

"Персонал "Якутскэнерго" запустил в работу ГТУ-6 Якутской ГРЭС, начата подача электроэнергии в часть кварталов города Якутска. В первоочередном порядке подано напряжение на подстанцию "Восточная", обеспечивающую электроэнергией оборудование АО "Водоканал". Обеспечено электроснабжение Якутской ТЭЦ, поставляющей тепло части потребителей Якутска", — сообщил представитель пресс-службы.

Он уточнил, что электроснабжение центральных районов Якутии осуществляется от местных дизельных электростанций.

По данным компании, 1 октября в 10.06 (мск) на Якутской ГРЭС (филиал ПАО "Якутскэнерго" — "Якутская ГРЭС") произошло возгорание. Один из сотрудников станции пострадал и доставлен с ожогами в больницу.

В результате возгорания произошло срабатывание автоматики, была прекращена работа Якутской ГРЭС и Якутской ТЭЦ, прервано электроснабжение города Якутска и близлежащих районов. Ведутся оперативные работы по восстановлению электроснабжения.