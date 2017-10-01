Заблудившийся в лесу под Нальчиком 88-летний пенсионер погиб

НАЛЬЧИК, 1 окт — РИА Новости. Спасатели и волонтеры на пятый день поисков обнаружили тело 88-летнего пенсионера, который заблудился в лесу в окрестностях Нальчика, сообщили в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Ранее сообщалось, что 26 октября в лесном массиве, расположенном в районе микрорайона "Дубки" в Нальчике и на части территории Черекского района, заблудился 88-летний мужчина. Его поиски начали на следующий день, в них участвовали более 40 сотрудников МЧС, МВД и волонтеров.

"Утром в воскресенье тело пропавшего пенсионера обнаружили в лесу. По предварительным данным, на теле нет внешних признаков насильственной смерти. В 12.53 мск воскресенья тело передали представителям правоохранительных органов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, причины смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.