Заблудившийся в лесу под Нальчиком 88-летний пенсионер погиб

НАЛЬЧИК, 1 окт — РИА Новости. Спасатели и волонтеры на пятый день поисков обнаружили тело 88-летнего пенсионера, который заблудился в лесу в окрестностях Нальчика, сообщили в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"Утром в воскресенье тело пропавшего пенсионера обнаружили в лесу. По предварительным данным, на теле нет внешних признаков насильственной смерти. В 12.53 мск воскресенья тело передали представителям правоохранительных органов", — сказал собеседник агентства.
По его словам, причины смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.