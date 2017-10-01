Электроснабжение в Якутске восстановят в течение трех часов

ХАБАРОВСК, 1 окт — РИА Новости. Электроснабжение в Якутске будет восстановлено в течение трех часов, сообщил журналистам начальник управления пожаротушения ГУМЧС по Якутии Серегй Поляков.

Ранее сообщалось, что технологический хлопок произошел на трансформаторной подстанции с последующим возгоранием на ГРЭС в Якутске. Обесточен Якутск и пригороды.

"Произошел хлопок аварийного источника, в результате которого произошел пожар, площадью 70 квадратных метров с разливом топлива. Очаг ликвидирован. Начинается запуск турбин. Заречная группа улусов (районов — ред.) уже перешла на дизельное электропитание. Угрозы населению и жизнедеятельности нет… В городе Якутске электроснабжение будет восстановлено в течение трех часов", — сказал Поляков.