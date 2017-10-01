Следователи работают на Якутской ГРЭС, где произошло возгорание

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства аварии на территории Якутской ГРЭС, где произошел технологический хлопок с последующим возгоранием, сообщает СУСК по Якутии.

Согласно сообщению, первого октября 2017 года около 16.45 (10.45 мск) в следственные органы СК РФ по Якутии поступило сообщение, что в здании, расположенном на территории Якутской ГРЭС, произошёл технологический хлопок, вследствие чего возникло возгорание.

"На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователей и следователей-криминалистов СКР. По окончании тушения возникшего пожара будет произведен осмотр места происшествия. По предварительным данным, пострадавших нет", — отмечается в сообщении.

Ранее ГУМЧС Якутии подтвердило технологический хлопок в здании, где расположен резервный источник питания, на территории ГРЭС в Якутске.