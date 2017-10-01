В Якутии из-за пожара на ГРЭС остановили работу две электростанции

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Две электростанции в Якутии полностью отключены из-за пожара на Якутской ГРЭС, без электроснабжения остались потребители мощностью 195 МВт, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
Обе электростанции являются филиалами компании "Якутскэнерго", которая входит в группу "Русгидро".
"В настоящее время возгорание ликвидировано, питание собственных нужд Якутской ГРЭС восстановлено, ведется разворот генерирующих мощностей. Ситуация находится на контроле Минэнерго России", — сказано в сообщении.
Ранее в воскресенье ГУМЧС Якутии подтвердило технологический хлопок в здании, где расположен резервный источник питания, на территории Якутской ГРЭС. В результате срабатывания аварийной защиты отключено электропитание ГРЭС. Погибших и пострадавших нет.