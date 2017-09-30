В СПЧ не располагают информацией о переводе Сенцова в другую колонию

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Член президентского Совета по права человека (СПЧ) Андрей Бабушкин сообщил, что не располагает информацией о переводе осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова в другую колонию.

Ранее появились сообщения, что Сенцова якобы этапируют в другую колонию. Бывший член ОНК Москвы, журналистка Зоя Светова заявила, что получила письмо от Сенцова из СИЗО Тюмени. По ее словам, в письме украинский режиссер высказал предположение, что его этапируют в колонию строгого режима в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, которая известна своими суровыми условиями содержания. Письмо Сенцова опубликовано на сайте "Открытой России".

"Я ничего не слышал, мне он ничего об этом не писал", — сказал РИА Новости Бабушкин, возглавляющий в СПЧ профильную комиссию по содействию ОНК и реформе пенитенциарной системы, в ответ на вопрос о том, есть ли у него информация о переводе Сенцова.

"Вообще, перевод осужденных из одного учреждения в другое, в соответствии со статьей 81 УИК, допускается при исчерпывающем круге оснований", — отметил он.

Согласно положениям этой статьи, перевод может осуществляться, во-первых, для обеспечения личной безопасности, во-вторых, по состоянию здоровья осужденного, уточнил правозащитник.

Он также отметил, что третьим основанием для перевода является реорганизация исправительного учреждения, изменение его функции — например, если раньше это была мужская колония строгого режима, которая становится женской колонией общего режима.

"Почему Сенцова должны куда-то этапировать, тем более в ЯНАО — совершенно непонятно. Я думаю, что такого рода действия будут противоречить требованиям статьи 81", — считает Бабушкин.

Украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.